Coronavirus - Mali : Riposte contre la Covid-19 - des associations dotées des kits de prévention

Ce jeudi 20 Aout, le bureau de la MINUSMA à travers sa Division Droits de l’Homme a remis des kits d’hygiène et de prévention contre la COVID-19 au profit de certains de ses partenaires de la région de Tombouctou. Il s’agit de la Fédération régionale des associations de personnes vivant avec un handicap, du réseau des associations de victimes de la crise de 2012, du réseau des journalistes et communicateurs traditionnels, ainsi que de l’antenne régionale de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR).

Le matériel remis est composé de 2008 litres de savons liquides, 1000 litres de gel hydro alcoolique, 100 paquets de masques et 100 paquets de gants. Cette donation s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement des mesures d’hygiènes et de protection contre la covid-19. Elle rentre en droite ligne de la campagne de planification, de prévention et de réponse à la pandémie de la covid-19, initiée par les autorités maliennes en collaboration avec la MINUSMA.

Après la réception officielle par les bénéficiaires, le matériel a aussitôt été transporté en ville par la MINUSMA et escorté par une patrouille de la Police des Nations Unies (UNPOL). Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à la MINUSMA pour son accompagnement continu en faveur des acteurs chargés de la promotion et la protection des droits de l’homme dans cette zone. « Nous apprécions beaucoup ce geste qui va contribuer à améliorer les conditions d’hygiène dans nos structures respectives et des usagers, » a déclaré Yehya Hamma Djitteye, Président du réseau des associations de victimes de la crise de 2012.

La cérémonie s’est déroulée à l’aéroport, en présence des représentants des bénéficiaires, du Chef de Bureau par intérim Alassane Gobi, accompagné de ses collaborateurs civils et des éléments de la Police des Nations Unies UNPOL.