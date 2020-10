Coronavirus - Maroc : Approche communautaire dans la veille et la surveillance sanitaire de la COVID-19 - sensibilisation en faveur des éducateurs pairs de la population migrante de différents quartiers de Marrakech

Dans le cadre des activités relatives au projet intitulé « Amélioration de la protection et de l'assistance aux migrants vulnérables à la violence, à l’exploitation et aux mauvais traitements au Maroc » mise en œuvre en collaboration avec l’OIM/ Maroc et financé par le Gouvernement du Japon, une session de sensibilisation a été organisée avec la participation de délégation du ministère de la santé à Marrakech au siège de l’Association Marocaine de Planification Familiale AMPF à Riad Zitoune le 30 Septembre en faveur de la communauté migrante notamment les leaders communautaires et les éducateurs pairs. 10 leaders communautaires de différentes nationalités (05camerounaises, 04 ivoiriennes et 01 congolaise) dont 05 femmes vivant à Marrakech ont pris part à cette session. Le but étant de créer une unité de veille et de sécurité sanitaire à base communautaire dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19.

Les participants ont été outillés avec les connaissances nécessaires pour sensibiliser la population des migrants à Marrakech sur les moyens de prévention et de lutte contre le coronavirus.

Convaincu que l’éducation par les pairs est une des méthodes les plus efficaces pour sensibiliser à la prévention du coronavirus ainsi que l’identification et le référencement des cas suspects, l’OIM et l’AMPF en collaboration avec la délégation de la santé ont organisé cette session pour mettre en place des personnes sentinelles dans les communautés. Prenant en considération la répartition de la communauté, sa mobilité, sa culture et les facteurs de vulnérabilité, les 10 éducateurs pairs ont été choisis pour couvrir l’ensemble des communautés migrantes et des quartiers d’habitation. Les leaders communautaires sont engagés auprès des migrants de Marrakech pour travailler à contribuer au ralentissement, à la prévention et la détection des cas au sein de la communauté.

Dans un atmosphère détendue, libre de tout tabou, la session a permis d’échanger autour de sujets tels que la définition des coronavirus, les connaissances actuelles sur la maladie, les aspects cliniques et virologiques, La situation épidémiologique, le profil épidémiologique des personnes atteintes et les formes cliniques les plus fréquents, La définition d’un cas et sa confirmation, le mode de transmission, l’importance de l’utilisation des moyens de prévention (distanciation sociale, le port des masques et l’hygiène des mains…).

Les intervenants ont insisté sur les mesures de vigilance en vue de la détection précoce des cas possibles tout en veillant au signalement des cas, confirmation du diagnostic, enquête épidémiologique / suivi des contacts, délivrance des médicaments, l’hospitalisation et le suivi. Des commentaires comme sur la stigmatisation, la discrimination, la fausse information concernant l’atteinte des personnes à peau noir ont été abordés et les intervenants ont aidé à déconstruire ces préjugés.

L’activité est organisée en respect des mesures mises en place par les autorités dans la lutte contre la COVID-19.