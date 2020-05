Coronavirus - Maroc : L’UNICEF au Maroc lance « Les Rendez-vous de l’UNICEF »

Après la première phase d’engagement avec les célébrités à travers « L’Appel de l’Enfance », le bureau de l’UNICEF au Maroc lance « Les Rendez-vous de l’UNICEF », pour offrir aux enfants, aux jeunes, à leurs familles et au grand public un contenu à haute valeur ajoutée en vue de renforcer leur résilience pour la gestion des impacts secondaires de la crise Covid19 aussi bien durant le confinement qu’après sa levée.

« Les Rendez-vous de l’UNICEF », prendront la forme d’une campagne de communication étalée dans le temps. Ils donneront la parole à des célébrités, des influenceurs et des experts dans leurs domaines respectifs pour accompagner les enfants, les jeunes et leur familles en vue de renforcer leur résilience particulièrement en cette période de crise, promouvoir les droits de l’enfant de manière générale et par rapport à des sujets prioritaires et des domaines d’action clés.

« Particulièrement en cette période de crise Covid 19, les enfants, les jeunes et leurs parents et familles et nos différents publics externes ont besoin d’une bonne orientation, de solutions pratiques et d’avis professionnels pour leur permettre de renforcer leur résilience pour mieux vivre la crise et gérer ses effets secondaires aussi bien en temps de confinement qu’après sa levée », explique Giovanna Barberis, Représentante de l’UNICEF.

Dans un premier temps de communication, « Les Rendez-vous de l’UNICEF » connaîtront la participation de cinq influenceurs et célébrités à savoir l’enfant Meryem Amjoun, prix de la lecture arabe, l’enfant Chef Omar, qui a fait de la cuisine sa passion et preuve de sa résilience, la référence religieuse Lahcen Sguenfel, Président du Conseil des Oulémas de Skhirat-Témara, le coach familial Dr Naji Al Amjad, spécialiste des sujets de l’éducation et de la famille et le coach sportif Ahmed Barra, entraîneur certifié et détenteur du cinquième dan de la Fédération internationale de Waco.

La première série de ces rencontres aura lieu sur les réseaux sociaux de l’UNICEF Maroc. Les samedi, Meryem Amjoun créera des moments ludiques avec les jeunes et partagera avec eux sa passion pour la lecture et les orientera vers des solutions pratiques pour l’organisation de leurs travaux. Le dimanche Chef Omar tout en partageant ses recettes avec le public, leur transmettra confiance, force de caractère et résilience. Le coach sportif, le mercredi, permettra aux audiences d’avoir accès à une orientation sportive appropriée pour les encourager à adopter une activité physique régulière pour leur bonne santé mentale et physique. Le coach familial et leader religieux seront invités respectivement le mardi et le vendredi, à intervenir sur des thématiques prioritaires telles que la promotion d’environnement positif au sein des familles, la gestion des effets secondaires de la crise, l’accompagnement des jeunes pour la préparation aux examens et bien d’autres sujets.