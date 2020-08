Coronavirus – Moçambique : Atualizar 11 de agosto 2020

A Cidade de Maputo, passa a partir de 10 de Agosto, para o padrão de transmissão comunitária da #COVID19, com 25.34% do total dos 2,411 casos cumulativos de anunciou, o MISAU, Prof. Armindo Tiago, durante uma Conferência de Imprensa de actualização da situação da pandemia. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-mocambique–atualizar-11-de-agosto-2020?lang=pt

