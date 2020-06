Coronavirus – Moçambique : Beira já tem capacidade de testagem da COVID-19

A cidade da Beira, província de Sofala, já tem instalada capacidade para a testagem laboratorial de amostras suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus (SARS-Cov2), com a instalação da respectiva tecnologia no equipamento do Laboratório da Dream, da Comunidade de Sant’Egídio, que vinha analisando amostras do HIV. Trata-se de uma iniciativa do Instituto Nacional de Saúde […]

