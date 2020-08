Coronavirus – Moçambique : País registou 17⁰ óbito e 70 novas infecções nas últimas 24h

Trata-se do décimo sétimo óbito e registou-se na província de Manica. Tinha 22 anos de idade, do sexo masculino, de nacionalidade moçambicana e dera entrada no Hospital Provincial de Chimoio no dia 6/08/2020, à 1h da madrugada com quadro de doença respiratória grave, tendo falecido no mesmo dia por volta das 4:45h. Foi-lhe feita a […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...