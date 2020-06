Coronavírus – Moçambique na iminência de transitar para transmissão comunitária da COVID-19

A rápida evolução do número de casos positivos de infecção pelo novo coronavírus nos últimos dias coloca Moçambique na iminência de transitar do actual padrão de focos de transmissão para comunitária da pandemia da COVID-19, segundo informação apresentada este domingo pelo Director-geral do Instituto Nacional de Saúde, Ilesh Jani. Na última semana epidemiológica, o país […]

A rápida evolução do número de casos positivos de infecção pelo novo coronavírus nos últimos dias coloca Moçambique...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...