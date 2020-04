Coronavirus - Niger: Sur tous les fronts pour faire face au Covid-19 au Niger

Alors que la pandémie actuelle de coronavirus (COVID-19) continue de se propager, l'UNICEF travaille avec le Gouvernement du Niger et ses partenaires pour répondre à cette urgence sanitaire et endiguer la transmission du virus. Le pays compte à la date du 16 avril 2020, 584 cas positifs confirmés – dont 14 décès.

L’UNICEF soutient le Gouvernement dans la prise en charge et la surveillance, en facilitant les mécanismes d’alertes de personnes qui présentent des symptômes alarmants, en soutenant la préparation de la communauté pour l’investigation des cas, en assurant le suivi des personnes contacts, en soutenant le processus d’isolement et la prise en charge et le traitement des cas – y compris ceux qui ne nécessitent pas des soins hospitaliers.

Au côté du Ministère de la Santé Publique, l’UNICEF co-dirige les actions de communication de risques et d’engagement communautaire dans le but de sensibiliser et d’encourager la population à adopter les gestes barrières qui permettent de contenir la propagation du virus.

Outre la campagne nationale menée à travers les médias traditionnels et nouveaux – y compris les médias communautaires, l’UNICEF mène une série d’actions au niveau communautaire en mobilisant les crieurs publics et mobilisateurs sociaux, les leaders traditionnels et religieux et les organisations de la jeunesse.

"La communauté est au cœur de cette lutte. Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme, porteur du virus, qui le fait circuler. Pour endiguer la transmission de ce virus, il est donc crucial de se mobiliser autour des gestes barrières et des consignes de confinement et de distanciation sociale. Tant qu’ils ne seront pas respectés, il nous sera difficile d’arrêter la propagation du virus. C’est pour cette raison qu’une grande partie de nos actions sont dirigées vers les communautés" a expliqué Dr. Félicité Tchibindat, Représentante de l’UNICEF au Niger.

Dans le cadre des actions de prévention et du contrôle des infections, l’appui se concentre sur la mise en place de dispositifs de lavage des mains et les intrants nécessaires dans les établissements de santé et les zones à risques - y compris les administrations et places publiques tant à Niamey qu’à l’intérieur du pays.

L’UNICEF soutient la désinfection régulière des centres de santé, des centres d’isolement et de prise en charge, des administrations publiques et structures parapubliques à risque d’infection, et soutient le respect des mesures pour l’enterrement digne des personnes décédées du COVID-19.

Des installations d’eau, d’hygiène et d’assainissement ont été mises en place au niveau des structures temporaires spécialement aménagées par l’UNICEF pour élargir les dispositifs de triage et d’isolement et renforcer en conséquence les capacités d’accueil des structures de santé au Niger.

L'UNICEF fournit par ailleurs un appui technique dans l'élaboration de procédures opérationnelles standard adaptées au pays pour la détection des cas, la prise en charge des malades, le suivi des contacts, la mise en place d’un système d'alerte, l'élaboration d'un plan d'approvisionnement comprenant les médicaments, les consommables et les équipements, les matériels de protection pour les travailleurs de première ligne, et les matériels pour la prévention et le contrôle.

"Les enfants risquent d’être les victimes cachées de cette pandémie. Nous redoutons ses effets à court et long termes sur leur santé, leur bien-être, leur développement et leurs perspectives. C’est pour cette raison que nous continuons de surveiller l'impact de l'épidémie pour soutenir la continuité des soins, de l'éducation et des services sociaux. Nous nous efforçons également d'atténuer les effets de la pandémie sur la protection des enfants et des femmes." a conclu Dr. Tchibindat.