Coronavirus – Nigeria: COVID-19 case update (5 December 2020)

310 new cases of COVID-19 in Nigeria; FCT-128 Lagos-86 Kaduna-26 Katsina-20 Rivers-19 Oyo-7 Benue-5 Edo-5 Jigawa-5 Ogun-5 Bayelsa-2 Kano-2 68,937 confirmed 64,650 discharged 1,180 deaths Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-nigeria-covid19-case-update-5-december-2020?lang=en

