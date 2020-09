Coronavirus : Plan Mondial de Réponse Humanitaire à la COVID-19 - Seconde Édition

En un coup d’œil

Les impacts de la pandémie de COVID-19 sur la vie et les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables sont immenses au vu du nombre de personnes infectées et de la profonde crise économique qui s’en suit. Ce sont les individus et les groupes de population qui souffraient de la violence, de la stigmatisation, de la discrimination et d’un accès inégal aux services de base et de leurs conditions de vie, qui portent le poids de cette nouvelle crise. Le Plan mondial de réponse humanitaire (GHRP) à la COVID-19 analyse et répond aux conséquences de la pandémie, directes pour la santé publique et indirectes pour l’humanitaire, en particulier pour les personnes vivant dans des pays déjà confrontés à d’autres crises.

Télécharger le rapport : https://bit.ly/3caDOhp

La portée et l’échelle de la troisième version du GHRP, publiée le 16 juillet, témoigne de l’augmentation de l'étendue et des conséquences dévastatrices de la pandémie. La mise à jour de juillet du GHRP vise à apporter une aide à 250 millions de personnes dans 63 pays¹, soit plus du double du nombre de personnes initialement ciblées pour recevoir une aide humanitaire au début de l’année, quand l’Aperçu de la situation humanitaire dans le monde, couvrant 55 pays, a été lancé en décembre 2019. Les besoins de financement en réponse aux besoins humanitaires immédiats, causés ou exacerbés par la COVID-19, ont augmenté de 6,71 milliards de dollars en mai à 10,31 milliards de dollars à la mi-juillet. Le GHRP est actuellement financé à hauteur de 23% et les partenaires humanitaires font état de 2,36 milliards de dollars de financement. Voir ci-dessous un aperçu des composantes des coûts et les pages 13 à 15 pour plus de détails sur la progression du financement.

Dans une perspective d’avenir, dans les Aperçus des besoins humanitaires et les Plans de réponse humanitaire de 2021, les effets de la COVID-19 seront pris en considération au même titre que d’autres chocs ou tensions affectant la population. En conséquence, le Plan mondial de réponse humanitaire sera fusionné avec l’Aperçu des besoins humanitaires dans le monde. Dans la plupart des cas, la COVID-19 sera l’une des nombreuses causes des besoins humanitaires, les impacts sanitaires et socioéconomiques recoupant d’autres risques liés à la santé, à la nutrition, à la sécurité alimentaire, aux moyens de subsistance et à la protection pour différents groupes de population.

Le renforcement de la collaboration humanitaire-développement sera donc crucial pour aider à renforcer la réponse humanitaire et favoriser la complémentarité avec d’autres réponses en cours ou programmées en évitant ainsi toute duplication et en identifiant les zones ou les groupes pour lesquels des réponses en matière de développement et/ou socioéconomiques pourraient être plus appropriées. Cela permettra un partage des données et de l’analyse mutuellement bénéfique sur la profondeur de l’analyse des besoins.

Le présent Rapport d’étape est un résumé de la réponse collective aux impacts humanitaires de la COVID-19 dans les 63 pays couverts par le GHRP. Il présente une mise à jour du contexte opérationnel ; des exemples de la manière dont les partenaires humanitaires continuent à adapter leurs réponses sur le terrain ; des sections focalisées sur la Protection et la Sécurité alimentaire ; un aperçu et une analyse des financements ; des informations sur la manière dont les fonds communs soutiennent la réponse ; une mise à jour des priorités stratégiques de la réponse et les progrès réalisés par rapport aux indicateurs clés. Des versions ultérieures de ce rapport seront publiées à la fin du mois de septembre et du mois d’octobre.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...