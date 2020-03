Coronavirus – République Centrafricaine: 40 jeunes outillés pour sensibiliser à la prévention du COVID-19

Prévenir, se protéger, protéger son entourage contre le coronavirus. Tel était l’objet de l’atelier de sensibilisation des leaders des jeunes de Bimbo, Begoua et des 8 arrondissements de Bangui, par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) à travers sa Division de la communication stratégique et l’Association de son personnel, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Ministère de la santé et le conseil National de la jeunesse de la Centrafrique.

Contrer par tous les moyens disponibles la propagation de la maladie à Coronavirus en Centrafrique, c’est actuellement la priorité de la MINUSCA. C’est pour atteindre cet objectif qu’a été organisé cet atelier pour expliquer aux jeunes les modes de transmission de la maladie, les mesures de prévention et les actions à prendre lorsqu’une personne est atteinte. Toutes les mesures ont été passées en revue, pour s’assurer que tout le monde les maitrise : le lavage régulier des mains au savon ou à l’aide de gel hydroalcoolique ; le respect de la distance sociale ; l’utilisation de mouchoirs à usage unique ; l’interdiction de se toucher le visage ; la nécessité de rester chez soi et d’appeler un médecin en cas de malaises. D’où l’engagement de ces derniers à mieux comprendre pour informer leurs pairs. « Nous avons compris que beaucoup ne mesurent pas l’ampleur du mal. Raison pour laquelle nous voulons intensifier la sensibilisation », affirme Pamela Devonne, Présidente du Conseil National de la jeunesse de la Centrafrique.

Outre les informations reçues, les jeunes ont exprimé des inquiétudes par rapport au Numéro vert, à l’accès au dépistage et la possibilité de disposer des kits appropriés pour se protéger. « Nous souhaitons que les populations puissent avoir accès au test de dépistage lorsque c’est nécessaire et que le numéro vert réponde effectivement pour rassurer la population », propose un jeunes, soucieux de voir la population accéder à l’information en temps réel.

Du matériel de sensibilisation et des postes récepteurs ont été mis à leur disposition pour plus d’impact dans leurs communautés. Les rencontres se poursuivront avec d’autres groupes de jeunes, en vue de mieux les outils à la sensibilisation pour prévenir la contamination.

