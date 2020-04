Coronavirus - République Centrafricaine : Le Ministère de la Sante et de la Population annonce la confirmation vingt-deux (22) nouveaux cas de COVID-19

Le Ministère de la Sante et de la Population annonce la confirmation vingt-deux (22) nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire centrafricain dont dix-sept (17) cas importés et 5 contaminations locales II s'agit des sujets de plusieurs nationalités. arrivélà Bangui par voie terrestre Seize t16) sont de sexe masculin et six (6) de sexe féminin La tranche vare d'âge de 17 et 57 ans.

La confirmation est faite ce jour, 26 avril 2020 par l'Institut Pasteur de Bangui, laboratoire de référence de l'Organisation Mond.c de la Santé Ces données reflètent l'intensification des activités de dépistage à Bangui et au niveau des frontières Elles indiquent une large circulation du virus en République Centrafricaine

L'attention du peuple Centrafricain est une fois de plus attirée sur l'urgence de prendre conscience de la réal. en République Centrafricaine de la pandémie COVID-19 et d'observer urgemment les mesures de preventions edictees les 19 et 29 mars 2020 par Son Excellence, le Professeur Faustin Archange TOUADERA, Président de la République, Chef de l'Etat, President du Cocote National de Crise sur le nouveau Coronavtrus (COV)D-19)

Les dispositions sont poses pour le traitement des patients ainsi que la recherche et le suivi des contacts

Le Ministère de la Santé et de la Population reitere son appel au calme, à la solidarité et à la cooperation