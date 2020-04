Coronavirus – République Centrafricaine : Le Ministère de la Sante et de la Population annonce la confirmation vingt-deux (22) nouveaux cas de COVID-19

Le Ministère de la Sante et de la Population annonce la confirmation vingt-deux (22) nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire centrafricain dont dix-sept (17) cas importés et 5 contaminations locales II s’agit des sujets de plusieurs nationalités. arrivélà Bangui par voie terrestre Seize t16) sont de sexe masculin et six (6) de sexe féminin […]

