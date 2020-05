Coronavirus - République Centrafricaine : Le nombre total des cas confirmés de COVID-19 est de 94

Le Ministère de la Santé et de la Population annonce la confirmation de 22 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire Centrafricain âgés de 18 à 66 ans dont 12 nouveaux cas importés et 10 cas de transmission locale, 19 cas sont de sexe masculin et 3 cas sont de sexe féminin. Les cas importés sont de plusieurs nationalités, arrivés à Bangui par voie terrestre.

La confirmation a été faite à l'issue de test de diagnostic effectué entre le 1er a 3 Mai 2020 par l'Institut Pasteur de Bangui, laboratoire de référence de l'Organisation Mondiale de la Santé et é Laboratoire National de Biologie Clinique et de Santé Publique.

A ce jour, le nombre total des cas confirmés de COVID-19 est de 94.

Les dispositions sont prises pour le traitement des patients ainsi que la recherche et le suivi des contacts.

Le Ministère de la Santé et de la Population réitère son appel au calme, à la solidarité et à la cooperation.