Coronavirus - République Démocratique du Congo : 60 ans d’indépendance de la RDC - le budget alloué à la célébration, réservé au personnel soignant affecté à la lutte contre la COVID-19 et aux Les Forces armées de la République démocratique du Congo

Le 60ème anniversaire de l’indépendance de la République Démocratique du Congo est placé sous le signe de geste social et de la méditation. Le budget prévu pour la fête du 30 juin pour cette année, est réservé aux personnels soignants au front dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, ainsi qu’aux forces armées en guise de prime pour leurs actes de bravoure et d’héroïsme. Cette décision découle du Conseil des Ministres du 12 juin 2020, présidé par télétravail par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, réunion qui a connu la participation du Premier Ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Dans son adresse, le chef de l’Etat a engagé le Gouvernement à matérialiser cette action, compte tenu des circonstances particulières liées à la crise socio-économique causée par l’épidémie de COVID-19.

Concernant l’évolution de la maladie à Coronavirus proprement dite et la situation de l’épidémie à Ebola, le Ministre de la Santé a renseigné que pour la COVID-19, le pays a connu un cumul de 4.389 cas confirmés parmi lesquels 131 nouveaux cas, 580 cas de guérison, 6 nouveaux cas de décès. Il s’est félicité du nombre croissant des malades guéris et du taux de létalité régressif qui est passé de 11% au début de la maladie pour se fixer à 2,17% à ce jour. Et pour ce qui est de l’épidémie d’Ebola, elle sévit plus à Mbandaka, parcontre à l’Est du pays de manière générale et au Nord-Kivu en particulier, Ebola est presque fini. En 44 jours, aucune nouvelle contamination n’a été enregistrée, a déclaré le Ministre de la Santé.

Sur le plan sécuritaire, le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, a confirmé que le calme règne sur 120 territoires nationaux, mais il a attiré l’attention du Conseil sur les 25 autres territoires, constituant les 3 zones de défense préoccupantes, où l’activisme des bandes armées et les groupes rebelles perturbent la paix et la sécurité des citoyens. Il a fait aussi un plaidoyer en plusieurs points en faveur du social des FARDC, ainsi que du renforcement de leur capacité opérationnelle, pour améliorer la traque de ces rebelles. Et d’un autre côté, le dossier relatif au recrutement et à la formation de 6.000 élèves policiers pour l’année 2020, soumis par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a été approuvé lors cette réunion. Le but visé est d’augmenter les effectifs actuels de la PNC qui sont en deçà du minimum nécessaire pour la couverture du Territoire national et de renouveler le personnel policier vieillissant, déjà éligible à la retraite.

Le Conseil des Ministres a par la suite adopté la Politique Nationale des bourses d’études dans la mise en œuvre du Plan National Stratégique de Développement (PNSD) et la redynamisation de la section de coopération dans les missions diplomatiques, proposées par le Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération Internationale, Intégration Régionale et Francophonie, et la stratégie du Ministère des Finances axée sur une plus grande mobilisation des recettes. Les objectifs de ladite stratégie seront précisés d’ici décembre 2020, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

Signalons également que deux projets de textes ont été approuvés lors de ce Conseil des Ministres, il s’agit du Projet de la loi portant autorisation de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire proclamé par l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 et le Projet d’Arrêté ministériel portant mécanismes de rémunération des charges d’exploitation ainsi que des frais et services des sociétés pétrolières reprises dans la structure de prix des produits pétroliers de Zone Ouest.

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Communication et Médias, porte-parole du Gouvernement toujours empêché, c’est son collègue des Ressources Hydrauliques et Electricité, Eustache MUHANZI MUBEMBE, qui a publié le compte rendu de la réunion du Conseil des Ministres.

