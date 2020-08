Coronavirus - République Démocratique du Congo : Bulletin d’information sous cluster protection de l’enfance (GTPE)

GTPE National

Depuis le début de 2020 : 290.710 enfants ont été atteints par les activités de protection de l’enfance.

Télécharger le rapport : https://bit.ly/2QaYTOJ

COVID-19

Kinshasa : le numéro vert 116 (Orange et Africell), dédié au signalement des cas de protection de l’enfance et de COVID-19, est actif du lundi au vendredi de 8h-17h et le samedi de 8h à 12h

• Finalisation des circuits de référencement et cartographie des services PE à Kinshasa (DIVAS/DUAS)

• La grâce présidentielle pour éviter la propagation de la COVID-19 dans les milieux carcéraux du 30 juin ordonne la libération des personnes condamnés à moins de 5 ans de prison et les personnes avec moins de 5 ans de peine restante (applicable aux enfants)

• Au niveau de l’EGEE de Goma : 32 enfants (dont 2 filles) ont été libérés, dont 21 ont été réunifiés à leurs familles et 68 sont toujours en détention.