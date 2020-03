Coronavirus – République Démocratique du Congo : Confinement à Kinshasa à partir de samedi pendant 3 semaines

Extrait du discours du gouverneur de Kinshasa, Gentiny Ngombila : Je décrète un confinement total intermittent de 3 semaines qui prendra effet à dater du samedi 28 mars 2020 et se prolongera le dimanche, lundi et mardi 31 mars. Le mercredi 1er avril et jeudi 2 avril les kinois seront autorisés à circuler afin de […]

