Coronavirus - République Démocratique du Congo : Note d’information humanitaire - Epidémie de la maladie à virus Ebola en Equateur

CHIFFRES & FAITS MARQUANTS

Une nouvelle zone de santé touchée par l’épidémie

Télécharger le rapport : https://bit.ly/3hUBBYU

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE

73 cas rapportés dont 69 confirmés et 4 probables

18 669 personnes vaccinées depuis le 05 juin

27 aires de santé affectées

4 cas de Covid-19

APERCU DE LA SITUATION

Un nouveau cas a été confirmé, le 30 juillet, dans la zone de santé de Lolanga Mampoko, portant le nombre de zone de santé à affectées à huit. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ainsi qu’une équipe de la Coordination provinciale de la riposte sont arrivés à Lolanga Mampoko pour organiser l’identification des contacts, la vaccination et le processus d’engagement communautaire dans une zone qui n’a jamais connu l’épidémie d’Ebola. Les localités de Boso Mboloko, Lolanga et Mampoko sont prioritaires dans les activités de réponse. Les acteurs estiment que si les actions multisectorielles telles que la vaccination, la décontamination, la prévention et le contrôle de l’infection, la surveillance etc.) sont intensifiées dans la zone de santé l’épidémie pourrait être circonscrite rapidement.

COORDINATION

Au cours de la réunion de coordination, les partenaires sont revenus sur l’urgence de mettre en place des actions de surveillance et d’investigation dans les zones de santé voisines à celles déjà affectées dans la province, mais aussi dans les provinces voisines de la Tshuapa, Mongala et Mai Ndombe, considérées à haut risque.