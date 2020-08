Coronavirus - République Démocratique du Congo : Note d’information humanitaire - Epidémie de la maladie à virus Ebola en Equateur

CHIFFRES & FAITS MARQUANTS

L’épidémie d’Ebola s’étend à une nouvelle zone de santé

Télécharger le rapport : https://bit.ly/343SY62

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE

88 cas reportés dont 84 confirmés et 4 probables

30 aires de santés affectées, réparties dans 10 zones de santé

37 guéris

36 décès dont 32 confirmés et 4 probables

APERCU DE LA SITUATION

Deux nouveaux cas d’Ebola ont été confirmés, le 13 août, dans les zones de santé de Lotumbe et Monieka. Cette dernière connait ainsi son premier cas d’Ebola, dans l’aire de santé de Penzele. Ce qui porte à dix le nombre de zones de santé touchées par la maladie, sur les 18 que compte la province.

Cinq jours auparavant, une équipe de riposte de la zone de santé voisine de Bolomba s’était rendue à Monieka et avait listé 65 contacts suspects. Selon la coordination provinciale, à leur arrivée, la communauté avait manifesté une certaine résistance, mais elle a été très vite sensibilisée, ce qui a permis aux équipes de poursuivre les activités. Une autre équipe pluridisciplinaire a quitté Bolomba le 14 août pour y appuyer la prise en charge ainsi que les activités communication.

A la même date, une mission composée de la coordination générale, de l’OMS et des partenaires de prise en charge s’est rendue dans la zone de santé de Lilanga Bobangi en vue de renforcer le dispositif de prise en charge, à la suite de la récente confirmation de deux cas dans cette zone. Tous les piliers sont en train d’être renforcés afin de réduire les risques de propagation vers les aires de santé voisines.

La commission sécurité s’est réunie le 13 août à Mbandaka avec les autorités aéroportuaires (sécurité et santé) pour discuter des mesures à prendre ou à renforcer avant l’ouverture de l’aéroport aux vols commerciaux. Parmi ces mesures figurent la distanciation dans les salles d’attente et devant les comptoirs, le renforcement du dispositif de surveillance, la désinfection régulière de l’aéroport, la communication ainsi que la sensibilisation des voyageurs sur les mesures à respecter pour se protéger contre la COVID-19 et Ebola.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...