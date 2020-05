Coronavirus - République Démocratique du Congo : Situation Épidémiologique COVID-19 à Kinshasa, en Ituri au Nord et Sud Kivu, Kwilu, Haut-Katanga et au Kongo Central au 16 Mai 2020

Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 1,455, dont 1,454 cas et 1 cas probable. Au total, il y a eu 61 décès (60 confirmés et 1 probable) et 270 personnes guéries ;

472 cas suspects en cours d’investigation ;

85 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, dont 67 à Kinshasa, 17 au Kongo Central et 1 dans le Haut-Katanga ;

41 nouvelles personnes sorties guéries ;

Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés ;

959 patients en bonne évolution ;

242 échantillons testés.

*Les 7 provinces touchées :