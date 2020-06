ACTUALITES Coronavirus - République Démocratique du Congo : le Conseil des Ministres a adopté un Plan National de Relance Agricole, « PNRA », chiffré à 4,4 milliards USD

- 20 Juin 2020





Le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, a pris part au 36ème Conseil des Ministres présidé par le Chef de l’Etat le 19 juin 2020 une fois de plus par vidéo conférence. Il ressort du compte rendu de cette réunion publiée par le porte-parole du Gouvernement, que dans les prochains jours, le Président de la République, garant du bon fonctionnement des Institutions, recevra dans les tous prochains jours les présidents des Institutions ainsi que les responsables des caucus des Députés. Ceci suite à l’envolée des déclarations de certains membres des institutions congolaises observée depuis un peu, qui mettent en mal la coalition FCC-CASH notamment du fait des interprétations divergentes des prérogatives des uns et des autres. Quant à la Situation sécuritaire, elle demeure stable d’une manière Générale, excepté l’activisme de certains groupes armés à l’Est. Selon la mise au point du VPM, Ministre de l’Intérieur, les FARDC poursuivent en Ituri la traque des miliciens LENDU-CODECO, et au Sud-Kivu mènent une offensive contre le nouveau groupe armé, WA KENYA. Le conseil a été aussi informé de l’incursion de l’Armée Angolaise sur le Territoire Congolais, via le territoire de Lukula, au motif de traque des indépendantistes cabindais du « FLEC ». A ce sujet, le dispositif sécuritaire a été renforcé dans le Kongo-central. Autre fait évoqué, la recrudescence du banditisme à mains armées, souvent avec concours des hommes en uniformes, à Kinshasa et dans le Kongo–central. Pour y mettre fin, des patrouilles mixtes motorisées et pédestres ont été mises en alerte. Par la suite, le Conseil a examiné le point relatif au déconfinement des travailleurs dans les sites miniers du Haut-Katanga et Lualaba, proposée par le Ministre des Mines après les mouvements de grève des travailleurs de TFM dans la province du Lualaba et ceux de CDM dans le Haut Katanga. Après débat, le Gouvernement a autorisé l’envoi d’une mission interministérielle dans les deux provinces pour mieux cerner toutes les dimensions de ce problème en vue d’aboutir à un déconfinement qui maintienne l’activité économique, et ce dans une approche prudentielle à cause de la pandémie de COVID-19. Concernant le point sur la Relance des activités de la SOKIMO, ce dossier a été renvoyé pour concertation entre le Président de la République et le Premier Ministre Ilunga, avant la décision finale du Conseil des Ministres. Il faut parailleurs noté que le Conseil a traité et approuvé plusieurs autres dossiers. Il s’agit notamment de la note sur l’Exécution du Plan de trésorerie au 15 juin 2020, présentée par le Ministre de Finances, le point d’information sur la situation de bois d’œuvre illégal aux différents ports de Kinkole et aux îlots résultant de l’exploitation forestière artisanale illicite, le Plan National de Relance Agricole, « PNRA », porté par le Ministre de l’Agriculture dont le coût total est évalué à 4,4 milliards de dollars américains étendue sur une période de trois ans, et enfin le Titrisation des biens fonciers et immobiliers du domaine privé de l’Etat sous affectation des entreprises publiques, proposé par le Ministre des Affaires Foncières. Distribué par APO Group pour Primature, République Démocratique du Congo.



