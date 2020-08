Coronavirus - République centrafricaine : Communique du Ministere de la Sante et de la Population relatif aux criteres de guerison suite au traitement de COVID-19

Le Ministère de la Santé et da la Population porte l’attention de la population qu'en raison de l'évolution de la pandémie de COVID-19 dans notre pays, il a été procédé à la revue des critères de guérison.

Dans le contexte actuel de l'épidémie à coronavirus dans notre pays, toute personne présentant les signes évocateurs suivant fièvre de plus 37oC, céphalées, fatigue, courbatures, toux, ecoulement nasal, éternuement, perte subite d'odorat et de goût, est considérée comme un cas suspect ou une alerte. Tout cas suspect ou alerte doit l'objet d'une confirmation par un examen clinique et/ou un examen de laboratoire en vue d'une prise en charge.

Ainsi, toute personne ayant eu test préalable positif peut bénéficier d'un prélèvement dans une formation sanitaire ou au centre de prélèvemenl sis au Ministère de la Santé et de la Population en vue d'un examen de contrôle. A cet effet, un seul examen dé contrôle négatif, pratiqué 10 jours après la date du dépistage dont trois jours sans signes cliniques, suffit désormais pour déclarer guéri un patient atteint de COVID-19.

Toutefois, en l'absence de la possibilité de faire un examen de laboratoire pour confimer la guérison, tout patient COVID-19 dépisté cliniquement ou confirme par un test de laboratoire peut être déclaré guéri 14 jours après la date du dépistage dont triois jours sans signes cliniques.

Le ministère de la santé tient également préciser que le dépistage par examen de laboratoire pour satisfaire les conditions de voyage a l'étranger n'est pris en charge sur les ressources de I'Etat Centrafricain.