Coronavirus - République démocratique du Congo (RDC) : Réaction globale face à la pandémie de coronavirus : vols du Pont Aérien Humanitaire de l'UE à destination de la République Démocratique du Congo

8 Juin 2020





Dans le cadre du pont aérien humanitaire de l'UE, trois vols à destination de la République démocratique du Congo (RDC) sont programmés, pour y transporter des travailleurs humanitaires et des fournitures essentielles afin d'aider le pays à lutter contre la pandémie de coronavirus. Le premier avion à destination de la RDC a décollé hier, avec à son bord Janez Lenarčič, commissaire européen chargé de la gestion des crises, Philippe Goffin, ministre belge des Affaires Etrangères et de la Défense, et Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des affaires étrangères. Ils seront reçus aujourd'hui à Kinshasa par le président de la RDC, S.E. Félix Tshisekedi, et rencontreront aussi des représentants d'organisations humanitaires et de la société civile dans la capitale et à Goma. Le commissaire Lenarčič a fait la déclaration suivante: « Ces nouveaux vols du pont aérien humanitaire de l'UE vers la RDC apportent une aide d'urgence à ceux qui en ont le plus besoin. Vaincre à terme le coronavirus signifie travailler de concert, en particulier avec les pays africains qui sont nos principaux partenaires. Nous livrons au total 40 tonnes de fret humanitaire à bord les trois vols à destination de la RDC. Il est dans notre intérêt commun d'œuvrer dans un esprit de solidarité. » Le commissaire Lenarčič a ajouté que l’UE fournit en 2020 une aide humanitaire vitale de 40,83 millions d'euros pour soutenir les personnes les plus vulnérables en RDC. La cargaison des trois vols du pont aérien humanitaire de l'UE vers la RDC comprend: Des purificateurs d'eau, un soutien nutritionnel et des fournitures médicales générales;

D'autres fournitures, telles que du matériel de laboratoire, des masques, des gants et des équipements de protection individuelle, qui sont également destinées à soutenir la réaction face au coronavirus en RDC, en complément des efforts déployés par le ministère de la santé de la RDC et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et conformément au plan de riposte du pays à la COVID-19. Les vols sont entièrement financés par l'UE et sont le produit d'un effort conjoint déployé par l'Union européenne, la Belgique, la France, et des organisations d'aide humanitaire en coopération avec les autorités de la RDC. Depuis le début du mois de mai, l'UE a organisé quatre autres vols humanitaires dans le cadre du pont aérien: trois à destination de la République centrafricaine et un vers Sao Tomé-et-Príncipe. D'autres vols sont prévus, notamment vers l'Afrique, mais aussi vers d'autres régions ayant des besoins humanitaires importants. Contexte Soutien de l'équipe d'Europe Les opérations menées au titre du pont aérien humanitaire de l'UE font partie de la réaction globale de l'UE face à la pandémie de coronavirus, et s'inscrivent dans le cadre de l'approche de l'équipe d'Europe. Le soutien de l'équipe d'Europe à l'ensemble du continent africain dans la lutte contre la pandémie de coronavirus s'élève à 3,25 milliards d'euros, réaffirmant le rôle de l'UE en tant que partenaire de premier plan des pays africains. Ce financement aide les pays à renforcer leur système de santé et leur permet de soutenir leurs économies en ces temps difficiles, de former du personnel de santé et de développer leurs systèmes d'aide sociale. Aide humanitaire et aide au développement de l'UE en RDC En 2020, la Commission européenne fournit une aide humanitaire vitale à hauteur de 40,83 millions d’euros pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables du pays. La majeure partie de l’aide est requise dans l’est de la RDC, où les civils sont régulièrement la cible d’attaques de groupes armés non étatiques. Les besoins humanitaires en RDC sont parmi les plus élevés au monde. Alors qu'il doit lutter contre la pandémie de coronavirus, le pays est encore aux prises avec le virus Ebola (la 11e flambée épidémique du virus Ebola s'est déclarée le 1er juin 2020, juste au moment où la 10e était en train de diminuer), avec un foyer de rougeole et avec le choléra. Grâce à son aide au développement, et plus particulièrement à un programme pluriannuel (2014-2020) doté d'un budget global de 222 millions d'euros, l'UE soutient également, entre autres secteurs, le système de soins de santé en RDC. L'aide ainsi fournie vise à améliorer à la fois l'accessibilité et la qualité des services de santé en soutenant les centres de santé et les hôpitaux, les autorités locales de surveillance sanitaire et le système d'approvisionnement en médicaments. Le soutien total de l’UE à la réaction coronarienne en RDC s’élève à 19,5 millions d’euros (aide humanitaire et financement au développement). Ce financement soutient la sensibilisation de la communauté aux mesures de prévention du coronavirus, ainsi qu’aux actions visant à améliorer l’accès aux soins de santé, y compris aux personnes qui en ont besoin. Cela comprend un soutien technique et matériel à l’hôpital de référence Saint Joseph pour la gestion des affaires de coronavirus à Kinshasa en partenariat avec l’Agence pour le développement de la Belgique. Distribué par APO Group pour Delegation of the European Union to DR Congo.



