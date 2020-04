Coronavirus - République du Congo : Le comité technique de riposte face aux défis

La structure technique en charge de la riposte a tenu sa réunion inaugurale le 16 avril à Brazzaville. Les rapports-synthèse des actions déjà réalisées ont été présentés, les défis à relever épinglés.

Dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, le Comité technique de riposte travaille suivant le plan national mis en place pour la circonstance. Sur le terrain, les actions sont menées, des mesures barrières pour rompre la chaîne de contamination sont en vigueur.

Seulement, les défis à relever pour sortir victorieux de la lutte contre le Covid-19 sont multiples. Il s’agit notamment de l’amélioration des conditions de mise en isolement et de suivi des cas suspects, du renforcement des capacités de collecte et d’expédition sécurisée des échantillons de tous les cas d’infections respiratoires aigües dans tous les hôpitaux généraux et de base des secteurs public, privé et confessionnel.

Par ailleurs, la formation des personnels de santé des formations sanitaires et des points d’entrée, le renforcement de la surveillance épidémiologique, l’intensification des campagnes de sensibilisation des autorités décentralisées et des communautés font également partie des défis que le Comité technique national de riposte doit relever.

« La riposte doit gagner en efficacité et des ressources indispensables doivent être mobilisées », a indiqué la ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo qui préside ledit comité.

En rappel, la situation épidémiologique du Covid-19 présentée par la ministre en charge de la Santé, le 15 avril, fait état de cent-dix-sept cas testés positifs dont onze guéris et cinq décès. Dans le total des contaminés quarante-trois cas ont été enregistrés en vingt-quatre heures. Cela prouve que la pandémie prend de l’ampleur dans le pays. La population est appelée à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement pour briser la chaîne de contamination.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...