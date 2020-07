Coronavirus – République du Congo : Résumé de l’enquête sur les impacts du COVID19 sur la sécurité alimentaire à Brazzaville

INFORMATIONS CLÉS • Une forte hausse de l’insécurité alimentaire est observée à Brazzaville à la suite des impacts du Covid-19. • On estime que plus du tiers (35,3%) des ménages de Brazzaville sont en insécurité alimentaire, soit environ 700 000 personnes. • Les arrondissements les plus affectés sont les trois arrondissements périphériques de Madibou, Djiri […]

INFORMATIONS CLÉS • Une forte hausse de l’insécurité alimentaire est observée à Brazzaville à la suite des impacts du Covid-19. ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...