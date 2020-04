Coronavirus - République du Congo : Visite des structures sanitaires à Pointe-Noire

La Ministre en charge de la Santé a effectué ce jeudi 23 avril une descente à Pointe-Noire où elle a présidé une réunion avec la coordination inter-départementale Pointe-Noire-Kouilou. Jacqueline Lydia MIKOLO a également visité les centres de prise en charge des patients atteints du coronavirus et les autres unités retenues dans la riposte contre le COVID-19 de la capitale économique du Congo. De l'unité de stockage des médicaments et d'autres kits de prise en charge des malades, de la CAMEPS, au laboratoire d'analyses biomédicales, en passant par les centres de prise en charge des hôpitaux généraux : Adolphe Cissé et Loandjili sans oublier celui du CSI Mouissou Madeleine, elle a apprécié le travail abattu par la coordination départementale et encouragé le personnel soignant qui est sur la première ligne du combat contre le COVID-19.

