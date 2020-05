Coronavirus - Sénégal : Communique 72

Ce Mardi 12 Mai 2020, le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous

sur 1099 tests réalisés, 109 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,91 %. Les tests positifs sont répartis comme suit

• 107 cas contacts suivis par nos services ;

• 02 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Patte d'oie (01) et Touba (01).

27 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris.

09 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'Hôpital de Fann (03), de l'hôpital régional de Ziguinchor (01) et de l'Hôpital Principal (05).

L'état de santé des autres patients hospitalise est stable.

A ce jour, 1995 cas ont été déclarés positifs, dont 742 guéris, 19 décédés, et donc 1233 sous traitement. Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collectives et individuelles.