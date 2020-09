Coronavirus - Sénégal : Dans le cadre de la riposte contre la COVID19, l'ASC Be Free de la Commune Bargny a organisé ce samedi 5 septembre 2020 une journée de sensibilisation et de distribution de masques et de kits

Le contexte est marqué par le coronavirus qui gagne de plus en plus de terrain. Dakar est devenue l'épicentre de la maladie avec en prime une montée vertigineuse des cas communautaires.

Sous ce rapport le combat doit être mené à la base avec les communautés. Soucieuse des effets néfastes et macabres de cette maladie très contagieuse, l'ASC Be Free sous la houlette de son président Ibrahima Cissé et des jeunes du quartier, a posé les jalons d'une lutte durable contre la COVID 19.

La cérémonie de ce matin a réuni outre le comité directeur, le délégué de quartier Khalifa Babacar Diouf Ousseynou Niang notable, cheikh Tidiane GUEYE et le président de la zone 5.

Tout le quartier par le biais du délégué de quartier et du président de l'ASC, remercie les généreux donateurs : des membres de l'ASC, Dr Youssou Ndiaye, idrissa ba et également le Ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Ensemble nous vaincrons la Covid 19 grâce à l'implication individuelle et collective et au respect des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires.

Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la réussite de cette journée.

L'ASC Be Free remercie le MSAS pour l'appui conséquent qui a permis une réussite totale à la journée de sensibilisation et de distribution de madques.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...