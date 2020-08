Coronavirus - Seychelles : La Commission de l’océan Indien (COI) affrète un vol spécial pour acheminer du matériel et des équipements contre la Covid-19 aux Seychelles

Le Health Care Agency (HCA) recevra de la Commission de l’océan Indien (COI) un premier lot d’équipements et de matériels médicaux pour renforcer les capacités nationales de réponse face à la Covid-19. Un vol spécial d’Air Seychelles a été affrété à cet effet par la COI le dimanche 16 août 2020. M. Jacques Belle, Officier permanent de Liaison de la COI remettra ce matériel au ministère de la Santé à l’hopital de Victoria au nom de l’organisation régionale. Dans les prochaines semaines, d’autres lots d’équipements viendront compléter ces dons acquis dans le cadre du plan de riposte de la COI soutenu par l’Agence française de développement (AFD).

Ce premier lot est composé, entre autres, de 22100 surblouses et 7600 masques ainsi que d’autres équipements requis pour la prise en charge des malades de la Covid-19. (voir liste des équipements)

Le plan de riposte de la COI, soutenu par AFD à travers son initiative « COVID 19 - Santé en Commun », vise à renforcer les capacités de surveillance, de diagnostic et de prise en charge dans les Etats membres de la COI.

Ces équipements contribueront donc au renforcement des capacités diagnostiques, de protection des personnels et du dispositif de prise en charge.

Pour rappel, les membres du Réseau SEGA-One Health de la COI, réunis en conclave à Moroni en février dernier, ont confirmé le déclenchement des dispositifs nationaux de surveillance sanitaire aux frontières avec les moyens existants dans chaque pays. Des actions urgentes ont alors été définies dans un premier Plan d’urgence de la COI financé par l’AFD à hauteur de 477 150€ au travers du projet RSIE3.

Face à? la propagation de la pandémie dans notre région et à? l’initiative de la présidence comorienne en exercice du Conseil des ministres de la COI, un second plan d’urgence a été développé pour appuyer plus fortement les efforts nationaux de riposte. Ce deuxième plan qui couvre les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles a permis de procéder à l’achat d’équipements et de médicaments afin de soutenir les efforts des États membres pour protéger les populations contre la Covid-19.

Ce deuxième plan de riposte reflète les besoins exprimés par les Etats membres bénéficiaires. Il a necessité la mobilisation à hauteur de 4,5 millions € financés par l’AFD dont la quasi totalité est allouée à l’achat d’équipements et de médicaments dont une partie du lot arrive ce 16 août 2020.

Les matériels et équipements qui seront distribués aux Seychelles demeurent un apport important au regard du risque persistant dans le pays.