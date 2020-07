Coronavirus – Sierra Leone: COVID-19 Updates (Friday, 3 July 2020, Time: 15:00)

New cases: 6 Confirmed cases: 1,524 At Isolation Centres: 420 Recovered: 1,042 Deaths: 62 In quarantine: 1,694 Out of quarantine: 7,505 Gender Confirmed Female – 754 Male – 770 Places Confirmed cases by district Bo 102 Bonthe 49 Bombali 30 Falaba 4 Kailahun 28 Kambia 29 Karene 6 Kono 61 Kenema 105 Koinadugu 9 Moyamba […]

