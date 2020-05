Coronavirus - Soudan : Participation de M. Jean-Yves Le Drian à la réunion du groupe des Amis du Soudan

La septième réunion du groupe des Amis du Soudan s'est tenue ce jeudi 7 mai en visioconférence, sous présidence française. Elle a été ouverte par M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères et par M. Ibrahim Badawi, ministre des finances et de la planification économique du Soudan.

Le ministre a rappelé le soutien déterminé de la France en faveur de la réussite de la transition politique soudanaise et son appui au gouvernement de transition du Premier ministre Abdallah Hamdok. Le ministre Badawi a présenté le programme du gouvernement soudanais pour redresser la situation économique du pays, tout en intégrant la réponse au défi de la crise sanitaire du Covid-19. Afin de concrétiser ces engagements réciproques, cette réunion a notamment permis l'adoption d'un cadre de partenariat mutuel entre le gouvernement soudanais et ses partenaires internationaux.

Cette réunion a également permis de préparer la conférence de soutien financier au Soudan, prévue fin juin à Berlin, sous la co-présidence de l'Allemagne, de l'Union européenne, des Nations unies et du Soudan.

Afin de marquer la détermination de la France à appuyer le Soudan dans cette période cruciale, le ministre s'était entretenu par téléphone avec le Premier ministre Abdallah Hamdok, deux jours avant cette réunion. Durant cet échange, M. Jean-Yves Le Drian a réitéré notre appui au retrait du Soudan de la liste américaine des États soutenant le terrorisme, ainsi qu'au lancement du processus d'allègement de la dette soudanaise. Il a en outre rappelé l'engagement du Président de la République en septembre dernier à ce que la France accueille, le moment venu, une conférence internationale de haut-niveau en soutien au Soudan. Enfin, M. Jean-Yves Le Drian a assuré son interlocuteur de la mobilisation de la France auprès des institutions financières internationales pour que le Soudan puisse bénéficier de l'aide multilatérale en réponse à la crise du Covid-19.