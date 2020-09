Coronavirus – Uganda: Daily COVID-19 update (25 September 2020)

Results from COVID-19 tests done on 25 September, 2020 confirmed 146 new cases. The cumulative confirmed cases are now 7,364. Recoveries: 3,647. The break down of the new cases are: Contacts and alerts(133): Kampala (51), Namisindwa (13), Arua (12), Mityana (10), Tororo (7), Busia (5), Kitgum (5), Mbale (5), Nwoya (5), Wakiso (5), Gulu (3), […]

