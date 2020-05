New – 14 confirmed cases Discharges – 28 Tests in last 24hrs – 161 (15,811 cumulative) Cumulative cases – 668 Total recoveries – 152 Total deaths – 7 Active cases – 509 Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronaviruszambia-status-update-15th-may-2020?lang=en

New – 14 confirmed cases

Discharges – 28

Tests in last 24hrs – 161 (15,811 cumulative)

Cumulative cases – 668

Total recoveries –...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...