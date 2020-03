Coronavirus : de nouvelles mesures entrent en vigueur au Bénin à partir du 19 mars

Pour empêcher le virus de se propager, il est impératif de suivre les recommandations des autorités sanitaires locales. A compter du 19 mars 00h et pour 2 semaines, les autorités ont décidé de l’entrée en vigueur de nouvelles mesures. Une cellule de réponse téléphonique pour les ressortissants français a été ouverte à l’ambassade de 8h15 à 17h30 (+229 21 36 55 50).

Mesures en vigueur avant le 19 mars

Pour rappel, les personnes arrivées au Bénin avant le 19 mars doivent respecter les mesures d’auto-confinement (au domicile et sans contact pendant 14 jours) et prendre des renseignements en appelant l’un des 3 numéros suivants :

+ 229 95 36 11 07

+ 229 51 02 00 00

+ 229 51 04 00 00

Mesures qui entrent en vigueur à partir du 19 mars 00h

Pour faire face au coronavirus – Covid-19, les autorités béninoises ont décidé en Conseil des ministres exceptionnel de l’entrée en vigueur de nouvelles mesures à partir du 19 mars 00h pour 2 semaines. Parmi elles :

Restriction de la délivrance des visas d’entrée au Bénin



Mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne

En conséquence, le Gouvernement a décidé de la réquisition d’un millier de chambres d’hôtel à cette fin. Les frais de quarantaine des nationaux seront assurés par l’Etat tandis que les non nationaux supporteront par eux-mêmes lesdits frais. Les sites hôteliers concernés ont déjà été identifiés et leur surveillance sera assurée par les Forces de Défense et de Sécurité afin de s’assurer du respect strict de la mesure de quarantaine.

Limitation à l’extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres

Seules les traversées indispensables seront autorisées en liaison avec les autorités des pays voisins. Des mesures de renforcement du contrôle seront appliquées pour la mise en quarantaine systématique de toute personne suspecte ou qui tenterait de contourner le dispositif.

Suspension des missions à l’extérieur du pays

Toutes les missions à l’extérieur du pays sont suspendues pour les membres du Gouvernement et pour les cadres de l’administration publique, sauf en cas d’urgence absolue. Les structures et les personnes du secteur privé sont invitées à observer la même prudence.

Suspension des manifestations et événements non essentiels

Toutes les manifestations et tous autres événements non essentiels à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif sont suspendus.

Mise à disposition de stocks de masques au profit des pharmacies et supermarchés

Mise à disposition par l’Etat, au profit des pharmacies, supermarchés et autres structures, de stocks de masques de protection dont les prix seront encadrés pour rester accessibles à l’ensemble des concitoyens.

Obligation pour les établissements recevant du public de prévoir des mesures de protection et d’hygiène

Obligation pour les banques, supermarchés, bars, restaurants, entreprises et autres établissements recevant du public, de prévoir des mesures de protection et d’hygiène, et de faire observer par les clients et usagers, la distance de sécurité sanitaire entre eux.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des mesures prises lors de ce conseil des ministres exceptionnel sur le site Internet du gouvernement en cliquant ici.

Informations sur les lignes aériennes

A ce stade, les autorités béninoises n’ont décidé d’aucune suspension de liaisons aériennes. Toutefois, de nombreuses compagnies ont réduit voire supprimé leurs vols. Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher directement des compagnies aériennes.

Tenez-vous informé de la situation en consultant la rubrique Dernière minute des Conseils aux voyageurs du Bénin

Pour des informations générales ou se renseigner sur la situation en France, cliquer ici

Vous pouvez également consulter le site internet de l’Organisation mondiale de la santé en cliquant ici