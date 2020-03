Coronavirus : le Maroc suspend ses vols avec 21 pays dont le Tchad

Les autorités marocaines ont décidé samedi de suspendre jusqu'à nouvel ordre, les vols aériens en provenance et à destination de 21 pays, suite à la propagation de la pandémie du Coronavirus.



Il s'agit de l'Autriche, du Danemark, de la Grece, de la Suisse, de Suède, de la Norvège et la Turquie.



Cette mesure également le Canada, le Sénégal, le Niger, le Mali, le Tchad, la Mauritanie, le Brésil, le Liban, l’Égypte, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, Oman, la Jordanie et la Tunisie.



Les liaisons aériennes et maritimes avec d'autres pays étaient déjà suspendus, notamment la France, l'Italie et l'Espagne.



Jusqu'à présent, le Tchad n'a enregistré aucun cas de Coronavirus.