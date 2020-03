Coronavirus : le ministre Kalzeube Payimi appelle au respect des mesures prises au Tchad

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a appelé dimanche les citoyens tchadiens à la responsabilité face à la pandémie du Coronavirus, lors de la clôture à Léré des festivités et travaux marquant le centenaire (1920 à 2020) de l’Evangile et de l’Eglise Fraternelle Luthérienne au Tchad.



"Le Coronavirus, non seulement défraie la chronique, mais jette de nos jours une psychose et crée la panique au sein des populations dans le monde entier", a déclaré le ministre d'Etat.



"Cette terrible maladie à virus se propage avec une vitesse incommensurable dans de nombreux pays et n’épargne pas les pays africains. Des pays voisins du Tchad sont également touchés", a-t-il expliqué.



Il a appelé à "la responsabilité du citoyen lambda, des autorités administratives, chefs religieux, responsables de sécurité et à la responsabilité de tous pour faire observer, les mesures prises et celles qui seront prises par les autorités de la République en fonction de l’évolution fulgurante de la pandémie."



L’Assainissement du milieu, l’hygiène corporelle, le contrôle systématique aux frontières "doivent être de rigueur".



Une vigilance aux frontières



Kalzeubé Payimi Deubet a indiqué que les provinces du Mayo-kebbi Ouest et du Mayo-kebbi Est "peuvent constituer, un passage inévitable du virus à cause de leurs nombreuses ouvertures sur les pays voisins."



Il en est de même pour les deux Logones, les Provinces du Mandoul et du Moyen-Chari.



"Soyons vigilants. Aidons les agents de santé à nous protéger. Evidemment, pour tout croyant, il ne peut être question de surprise. La Bible a prédit cela. La prière doit être notre refuge", a conclu le ministre d'Etat.



Kalzeubé Payimi Deubet est à la tête de la cellule de veille et de sécurité sanitaire. Il est chargé du suivi de la mise en œuvre du plan de prévention et de riposte de l’épidémie à coronavirus (COVID-19).