Corridor Douala-N’Djamena : la douane tchadienne ouvre des antennes à Douala et Kribi pour accroître les recettes

Le journal Investir au Cameroun a souligné dans un article publié ce lundi que « dans une note signée le 20 octobre 2023, le directeur général des douanes, Fongod Edwin Nuvaga, annonce l’ouverture ce 23 octobre 2023 des antennes de la douane tchadienne à Douala (capitale économique du pays) et Kribi (cité balnéaire du Sud) ».



D’après la note de la douane, l’ouverture de ces antennes rentre dans le cadre de la « mise en œuvre de l’accord relatif à l’assistance administrative mutuelle signée entre les administrations des douanes du Cameroun et du Tchad d’une part, et de l’arrêté N°083PT/MFBCP/SE/SG/DGDDI/2023 du ministre des Finances du Tchad portant création et opérationnalisation des antennes des douanes tchadiennes à Douala et Kribi ».



Toujours selon la douane, « ces antennes procéderont à l’identification préalable des importateurs tchadiens et des opérations de transit à destination du Tchad. Elles se feront en amont de la procédure de transit actuelle et il est dorénavant exigé à tous les commissionnaires en douane agréés ou les importateurs tchadiens de se présenter dans lesdites structures pour procéder aux formalités d’usage avant l’arrivée des marchandises au port et la validation de leur déclaration dans le système Camcis ».



Investir au Cameroun estime que « cette ouverture marque un tournant important dans la lutte contre la fraude douanière en vue d’accroître les recettes douanières des deux pays. Les antennes de Douala et Kribi vont désormais se rassurer que les marchandises à destination du Tchad s’acquittent des frais de douane. Car selon des sources, des marchandises déclarées en transit finissent souvent par rester au Cameroun et souvent les marchandises à destination du Tchad, une fois qu’elles ont quitté les ports, essayent souvent d’entrer au Tchad en contournant la douane. Ce qui engendre des pertes de recettes pour les deux pays ».



En aout dernier, la douane tchadienne a ouvert une représentation à Douala pour réduire les délais de passage des marchandises. La nouvelle unité a été officiellement inaugurée le 18 août 2023 par Edwin Fongod Nuvaga, le Directeur général des Douanes du Cameroun et Ahmat Abdelkarim, le Directeur général des Douanes et droits indirects du Tchad.



« Le Port de Douala est le port naturel du Tchad. Nos deux administrations travaillent de concert en faveur de la consolidation de l’intégration sous-regionale et l’atteinte de nos objectifs communs ou spécifiques », avait indiqué Ahmat Abdelkarim, après la coupure du ruban symbolique et le dévoilement de la plaque signalétique.