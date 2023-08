Cote d’Ivoire : 1 220 plaintes contre la vie chère enregistrées via une application mobile

L’application mobile « Contrôle Citoyen » officiellement lancée le 08 mai 2023 en Cote d’Ivoire pour renforcer la surveillance des marchés et lutter contre la vie chère, « a permis de recenser 1 220 plaintes ou dénonciations dont 1 108 pendant la phase d’essai. Elle a aussi fait l’objet, à ce jour, de 7 100 téléchargements dont 6 500 en Côte d’Ivoire », a annoncé sur site officielle, mercredi, le gouvernement ivoirien.



Les autorités estiment que cette application est plus pratique en raison de l’anonymat qui est mieux conservé, de la fiabilité eu égard aux éventuels problèmes de réseau mobile, à sa permanence vu le fait qu'à toutes les heures une dénonciation pourrait être faite et à la réduction des canulars à cause de l’inscription initiale.



« Désormais chaque citoyen, au travers de cette application, pourra être impliqué dans les efforts de lutte contre la vie chère. Le consommateur, à travers une action de signalement, via l’application Contrôle citoyen, permet le déploiement immédiat d’une équipe de contrôleurs », a annoncé le commandant de la Brigade de Contrôle rapide (BCR) du ministère en charge du Commerce, Armand Alexandre Koffi.



Selon M. Koffi, « cette application vise à décourager toutes les velléités inflationnistes de la part des opérateurs économiques indélicats. C’est un élément de dissuasion et de répression essentiellement réservé aux consommateurs. Mais, il peut être utilisé par tous les usagers, consommateurs, grossistes ou détaillants ».



Concernant les amendes, selon lui, elles vont « de 100 000 à 50 millions de FCFA pour les pratiques de prix illicites, mais ne sont pas assorties de peine privative de liberté ».



Dans le contexte de la montée des prix des matières premières causée par le conflit ukrainien et la crise du Covid-19, de plus en plus de pays d’Afrique adoptent des mesures pour lutter contre la vie chère.