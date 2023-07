Côte d’Ivoire : 109.166 admis (32,09%) au baccalauréat 2023

Pour la session 2023 du Baccalauréat, 109 166 candidats ont été déclarés admis sur 340 213 présents dans les 551 centres, soit un taux national d’admission de 32,09% contre 30,78% en 2022 et 29,24% en 2021, a annoncé, le lundi 24 juillet 2023 à Abidjan-Plateau, la Directrice des Examens et Concours (DECO), Mariam Dosso Nimaga, au cours d'un point de presse.



''Ce pourcentage enregistre une hausse de 1.31", a indiqué Mariam Dosso Nimaga.



Par genre, ce sont 50 181 filles admises, soit 30,94% contre 58 985 garçons, soit 33,13%, a précisé la DECO.



Concernant les types de baccalauréat dont les résultats sont consultables en ligne sur www.education.gouv.ci et www.men-deco.org à partir de 14h, les taux de réussite sont 98 295 admis, soit 31,94 % pour le baccalauréat général, 10 601 admis, soit 32,97% contre 27,32% en 2022 pour le baccalauréat technique et 271 admis, soit 89,74% pour le baccalauréat artistique.



Au niveau du baccalauréat général, ce sont 47,97%% d’admis pour la série A1, 26,88% pour la série A2, 72,33% pour la série C et 35,97% pour la série D. On note 19,22% pour la série B technique.



Considérés par statut, on note 106 300 candidats officiels admis, soit 33,05% contre 32% en 2022 et 31,63% en 2021. Pour ce qui est des candidats libres, ils sont 2 866 admis sur 18 547 présents, soit 15,45%, contre 14,68% en 2022 et 13,60% en 2021.



''Tous les types de baccalauréat connaissent une hausse du taux de réussite avec un net rebond de 5.65 au niveau du baccalauréat de technicien. Tous les statuts connaissent un progrès de taux de réussite'', s'est félicitée Mariam Dosso Nimaga.



Les réclamations sont prévues du 25 au 27 juillet et les résultats du jury spécial de réclamation sont prévus pour le 28 juillet prochain.



Les épreuves écrites du Baccalauréat se sont déroulées du 03 au 07 juillet 2023.