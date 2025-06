Côte d’Ivoire : 150 jeunes filles prêtes à relever le défi du monde professionnel

Après trois mois intensifs d'apprentissage mêlant engagement citoyen et initiation à divers métiers, 150 jeunes filles et mères adolescentes ont pris part, le 2 juin 2025, à la cérémonie de clôture de leur parcours de formation au Centre de Service Civique de Guédikpo.



De la coiffure-esthétique à la mécanique automobile, en passant par la pâtisserie et la construction métallique, ces jeunes femmes sont désormais prêtes à entrer dans le monde professionnel.



Organisée dans une ambiance solennelle et émouvante, la cérémonie a rassemblé familles, encadreurs, autorités administratives, militaires et coutumières autour de ces parcours de résilience et de transformation.



Présidée par le vice-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, Hié Kolaté, représentant le ministre-gouverneur Legré Philippe, la cérémonie a mis à l'honneur le travail des stagiaires volontaires, ainsi que l'engagement des encadreurs. Dans son discours, Hié Kolaté a salué une initiative qui va bien au-delà de la formation professionnelle.



« Ce centre n'est pas seulement un cadre d'apprentissage. C'est un lieu où l'on forge des consciences, où l'on cultive la citoyenneté et où l'on bâtit l'avenir de la nation à travers ses filles. Ces jeunes femmes incarnent l'espoir d'un pays qui croit en sa jeunesse », a-t-il déclaré.



Le directeur du Service Civique d'Action pour le Développement (SCAD), Sidibé Bakary, représentant le directeur général de l'Office du Service Civique National (OSCN), a mis en avant l'impact social de ces programmes. Il a rappelé que l'OSCN est un établissement public, dont la vision est d'offrir aux jeunes des alternatives concrètes face à la précarité.



« Chaque cohorte qui sort de nos centres, c'est une victoire silencieuse contre l'exclusion et l'oisiveté. Ces jeunes filles sont désormais des actrices de changement. Une nouvelle session démarrera ici même dès le mois de juillet, avec toujours le même engagement de qualité et d'encadrement », a-t-il annoncé.



Tout au long de leur séjour, les jeunes filles, âgées de 16 à 24 ans, ont été encadrées par des formateurs civils et militaires, avec le soutien des tutrices et des conseillers à l'insertion de l'Agence Emploi Jeunes. Outre les compétences techniques acquises, elles ont appris les valeurs du civisme, de la solidarité et de la discipline.



« Cette expérience nous a transformés. Nous avons gagné en assurance, en autonomie et en ambition. Aujourd'hui, nous avons la force de croire en nos projets », a confié Yedagne Barbara Charlène, déléguée de la cohorte. Créés pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité, les centres de service civique poursuivent leur mission de transformation sociale.



À Guédikpo, comme ailleurs en Côte d'Ivoire, ils deviennent des passerelles vers une vie meilleure, pour une jeunesse responsable et engagée.