Côte d'Ivoire : 15,9 milliards FCFA pour la construction d'un échangeur à Koumassi

Le Premier ministre, Patrick Achi, a donné le premier coup de pelle annonçant les travaux de construction de l’échangeur du grand carrefour de Koumassi, ce mercredi 20 septembre 2023 dans ladite commune, à l’occasion de la cérémonie de lancement officiel des travaux du Projet Abidjan Transport (ATP) du Programme Compact Côte d'Ivoire, don du gouvernement américain, à travers son agence, le Millennium Challenge Corporation (MCC).



L’ouvrage qui va coûter 15,964 milliards de FCFA HT, va fluidifier le trafic sur le boulevard Valéry Giscard-d’Estaing (VGE). Il sera réalisé par l’entreprise Rowad Modern Engineering sur une durée de 23 mois.



Le chef du gouvernement ivoirien a, au nom du président de la République, adressé ses remerciements au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, pour son engagement durable aux côtés du peuple ivoirien, ainsi que pour son appui constant à la vision du chef de l’État.



Il a également salué le MCC, l’agence d’aide au développement des Etats-Unis, pour la mise en œuvre du Programme Compact, d’un coût de plus de 322 milliards FCFA.



Selon le ministre de l’Entretien routier, Amédé Kouakou, après le dénivellement des carrefours Solibra, de l’ancienne bâche bleue à Marcory et l’échangeur Akwaba, en cours de construction, le dénivellement du grand carrefour de Koumassi s’est présenté comme une priorité pour améliorer la fluidité du trafic sur le VGE.



L’objectif, a-t-il dit, est de désengorger complètement ce grand carrefour, et d’assurer une desserte fluide vers les communes de Marcory et Port-Bouët, ainsi que vers les voies intérieures de la commune de Koumassi, et bien plus loin, la ville de Grand Bassam.



L’aménagement retenu pour ce fly-over est un ouvrage d’art de type « toboggan » qui permettra de survoler le carrefour. Il est constitué de deux tabliers séparés portant chacun deux voies de circulation de largeur unitaire de 3,30 mètres et une bande dérasée.



L’ouvrage a une longueur totale de 387 mètres, dont 257 mètres pour l’ouvrage principal et 130 mètres de remblais d’accès réalisés suivant la technique de la terre armée. Sous l’ouvrage sera aménagé un carrefour de type « place carrée », portant à la fois des aménagements paysagers et permettant le rétablissement de tous les flux de circulation existants actuellement.



D’un montant d’environ 179 milliards FCFA, le Projet d’Abidjan Transport (ATP), est un projet structurant du secteur des transports routiers qui vise l'amélioration de la fluidité dans le grand Abidjan et la décongestion de la zone portuaire.