Côte d'Ivoire : 400 jeunes formés en civisme et sur l'engagement citoyen

"J’ai appris les us et coutumes de mon pays. J’apprends aussi les valeurs de citoyenneté et le respect des autres", nous dit Marc Dongo, nouveau bachelier.



Durant trois semaines, ces 400 jeunes, dont 300 proviennent des zones de fragilité, apprennent à être des citoyens modèles. Ils sont sensibilisés à éviter les grossesses en milieu scolaire, la violence et les fléaux sociaux.



"Après cette formation, je m’engage à être une citoyenne responsable. Je sensibiliserai à mon tour mes amis à cultiver la paix et la solidarité", affirme André Étékou, 23 ans.



"Engagement des adolescents et des jeunes pour la cohésion sociale" est le thème de cette 3e édition. Une formation pour occuper sainement les jeunes durant ces vacances et lutter contre le terrorisme dans les zones frontalières du Nord. La mise en œuvre du Campus citoyen dans le nord de la Côte d'Ivoire est une opportunité de formation civique et citoyenne, pour une jeunesse plus responsable. Il s'agit de renforcer le comportement civique et citoyen des jeunes pour consolider la stabilité sociale.



L’activité, organisée par l'Office du Service civique national (OSCN), avec l’appui de l’UNICEF et l'UNFPA s'inscrit dans l'axe 2 du Programme Jeunesse du gouvernement (PJ-Gouv 2023-2025), relatif au renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse ivoirienne.