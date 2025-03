Côte d’Ivoire : 6 199 jeunes formés à ce jour dans les centres de service civique

Dans le cadre du Service Civique d'Action pour le Développement (SCAD), 6 199 jeunes, parmi lesquels 2 254 filles, ont bénéficié de formation et pris en charge dans les centres de service civique, a annoncé Amara Coulibaly, directeur général de l'Office du service civique national (OSCN).



Cette déclaration a été faite lors de la tribune d'échange « Tout Savoir Sur » (TSS), organisée par le Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), le 25 mars 2025 à Abidjan.



Amara Coulibaly a également indiqué que 3 937 personnes ont achevé leurs stages, soulignant que le gouvernement envisage de recruter 4 000 jeunes dans les centres de service civique en 2025. Concernant le Service National des Jeunes (SNJ), 10 428 jeunes ont pris part au programme campus citoyen, et 2 000 jeunes bénéficieront d'une formation cette année.



En ce qui concerne le volontariat, 2 916 volontaires ont été mobilisés, et 24 455 bénévoles ont été engagés dans diverses missions. En 2025, 2 000 jeunes seront également recrutés au titre du volontariat.



Pour le directeur général de l'OSCN, le service civique a pour objectif de promouvoir la cohésion sociale en rassemblant des jeunes provenant de diverses régions et milieux sociaux autour de valeurs partagées telles que la discipline, le respect et le patriotisme. Il a annoncé qu'en 2025, des bénévoles seront sollicités pour mener des actions de sensibilisation au sein de leurs communautés, en vue d'assurer des élections présidentielles apaisées.



Dans le cadre du dispositif campus citoyen, des jeunes seront désignés comme ambassadeurs de la paix dans leur milieu. Il faut noter que le service civique est l'ensemble des initiatives visant à favoriser le développement personnel des jeunes pour en faire des citoyens conscients de leurs droits et obligations envers leur communauté, et disposés à participer au développement du pays.