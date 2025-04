Côte d’Ivoire-Afrique centrale : un forum économique de coopération bilatérale ouvert à Abidjan

La première édition du Forum de coopération économique bilatérale « secteur public-secteur privé », réunissant les experts de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad, a été officiellement ouverte, ce jeudi 10 avril 2025 à Abidjan-Treichville, par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, représentant le Premier ministre Robert Beugré Mambé.



Cette première édition qui se tient du 9 au 11 avril est organisée par le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, à travers son ambassade près les Républiques du Cameroun, du Tchad et de la Centrafrique. C



ette rencontre se veut une initiative essentielle au renforcement de la coopération économique bilatérale entre la Côte d'Ivoire et ces trois États. Elle met un accent particulier sur l'innovation, l'intégration économique et l'entrepreneuriat. Pour le ministre Sidi Tiémoko Touré, ce forum est plus qu'un échange commercial diplomatique.



Il est aussi, a-t-il dit, un symbole de solidarité, d'innovation et de prospérité partagée. Selon lui, la priorité de cette rencontre est de « mettre en place des mécanismes qui facilitent les échanges, encouragent les investissements et garantissent une croissance équilibrée pour nos nations ».



Initiateur du forum, Filbert Kouassi Gleglaud, ambassadeur de Côte d'Ivoire près les Républiques du Cameroun, du Tchad et de la Centrafrique, a expliqué qu'à cet événement, il s'agira pour les acteurs du secteur public de partager leurs expériences, et de permettre à ceux du secteur privé de se rencontrer et d'explorer ensemble des opportunités d'affaires qui aboutiront à la conclusion d'accords de nouveaux marchés.



Ce forum, il faut le noter, est marqué par des panels, des tables-rondes, des ateliers thématiques, des rencontres B2B et des networking. Cette plateforme stratégique réunit des décideurs politiques, des chefs d'entreprises, des investisseurs et des experts économiques pour discuter des opportunités d'affaires et de développement régional.