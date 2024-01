Côte d’Ivoire : Dans sa lutte contre l’immigration irrégulière, le gouvernement facilite le rapatriement de 157 ivoiriens du Niger

L'objectif principal de ce rapatriement était d'aider ces personnes à retrouver goût à la vie et à se reconstruire. Depuis 2013, ceux qui reviennent en Côte d'Ivoire sont réinsérés par l'OIM ainsi que par d'autres structures spécialisées dans l'aide aux migrants. Aujourd'hui, il est question d'établir un programme d'aide à la réinsertion durable car certaines personnes arrivent puis repartent.



Dès leur arrivée à l'aéroport d'Abidjan, les passagers ont été soumis à une vérification de leurs documents de voyage par les services de sécurité avant d'être transportés vers l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) situé à Marcory. Sur place, toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin de leur permettre de passer deux nuits et bénéficier ainsi d'une prise en charge médicale et psychologique adéquate.



Une fois sortis de l'INJS, chaque personne rapatriée recevra une somme équivalente à 160000 FCFA pour pouvoir rentrer chez eux en attendant qu'ils soient contactés pour bénéficier de l'aide de l'État. Il est important de souligner que la plupart des migrants rapatriés sont des jeunes âgés de 25 ans qui étaient en route vers l'Europe via la Méditerranée.



Ce rapatriement concerne donc 177 Ivoiriens inscrits au départ. Cette opération s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui souhaite que chaque Ivoirien se sente mieux chez lui. Le gouvernement ivoirien continue ainsi ses efforts pour garantir le bien-être et la sécurité de ses citoyens, en particulier ceux qui ont été confrontés à des difficultés lors de leur parcours migratoire.



En conclusion, ce rapatriement massif démontre l'engagement du gouvernement ivoirien à aider et soutenir ses citoyens qui se trouvent dans des situations précaires à l'étranger. En collaboration avec des organisations internationales telles que l'OIM, la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour permettre aux migrants rapatriés de se reconstruire et d'avoir un nouveau départ dans leur pays d'origine.