Côte d’Ivoire - Élection FIF : Drogba, le mieux expérimenté des trois candidats ?

Le mandat de Sidy Diallo en tant que président de la fédération ivoirienne de football a pris fin depuis le 20 février dernier. Selon l'article 43 des statuts de la FIF, l'élection de son successeur devait se tenir au plus tard le 30 Juin passé. Cependant, la crise sanitaire dûe à la pandémie du coronavirus a conduit à un report. Depuis quelques mois déjà, trois hommes ont affiché leur ambition d'occuper le fauteuil de patron du foot ivoirien. Il s'agit de Sory Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba. Les deux premiers cités ont la particularité d'avoir occupé un poste de vice-président de la FIF. Chacun d'eux totalise environ 02 décennies de gestion du football en Côte d'Ivoire. Quant à Didier Drogba dont les détracteurs qualifient d'inexpérimenté, il a une expérience variée dans le football depuis plus de 20 ans. Voici un aperçu de la riche expérience du candidat dont le projet est baptiséCe n'est un secret pour personne. Didier Drogba a eu une riche carrière de footballeur portant sa renommée sur l'échiquier internationale. Il a d'abord évolué dans des divisions inférieures avant d'atteindre l'élite avec Guingamp, puis avec l'Olympique de Marseille où il a véritablement explosé lors de la saison 2003-2004, remportant le onze d'or et le titre de meilleur footballeur de la ligue 1 française. Ses performances stratosphériques vont pousser José Mourinho et Abramovitch à le transférer à Chelsea lors du mercato estival de 2004. Il aura passé 08 saisons bien accomplies dans le club londonien en remportant par deux fois le titre de meilleur buteur de la premier League anglaise (2007 et 2010) et de nombreux titres collectifs dont la très convoitée ligue européenne des champions 2012 en étant que leader de son club. Ajoutons à cela ses passages à Shanghai Shenua( Chine), Galatasaray (Turquie), Impact Montréal (Canada) et Phœnix Rising FC( États-Unis), sans oublier ses 12 années en équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est donc le football de 04 continents qu'il a pratiqué en touchant de près ce qui se fait de mieux dans le football ultra moderne.Didier Drogba est inscrit dans un programme de formation en administration et gestion du football initié par l'UEFA. Ce programme est intitulé EXECUTIVE MASTER FOR INTERNATIONAL PLAYERS. Il vise à permettre aux anciennes gloires du football mondial d'accroître leurs performances sportives et les aider à une meilleure gestion administrative des associations sportives. Tout comme lui, des légendes à l'image du brésilien Kaka et du français Florent Malouda prennent part à ce programme de formation.Il est vrai que DD11 n'a jamais occupé de poste administratif dans le football national. Mais ce n'est pas le cas au niveau international. A l'occasion du 66congrès de la FIFA tenue en mai 2016, Didier Drogba a été nommé au poste de vice-président de la commission des acteurs du football de l'instance suprême du football mondial. Outre cette offre exclusive , l'ancien capitaine emblématique des éléphants est copropriétaire du club américain PHŒNIX RISING FC depuis avril 2017. Notons également qu'il fut coopté par le président français Emmanuel Macron en février 2018 pour une plateforme visant à mobiliser des financements sur des projets sportifs en Afrique et développer une économie de sport sur le continent. Par ailleurs, l'enfant de Niaprahio est depuis le 11 décembre 2018 vice-président de l'organisation PEACE AND SPORT. C'est une organisation dont le patron est Son Altesse Sérénissime le Principe Albert II de Monaco. In fine, Dahizoko est jusqu'à ce jour Conseiller spécial du président de la CAF, avec rang de membre du comité exécutif. C'est en juillet 2019 qu'il a été nommé à ce post.On peut donc dire, dans une certaine mesure, que Didier Drogba a une expérience du football plus étoffée que celle de ses deux adversaires.