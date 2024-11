Côte d’Ivoire : Forum de la diaspora, mobilisation pour le développement durable

Koné, a invité la diaspora ivoirienne à explorer les possibilités de coopération avec les institutions et les entreprises, à tisser des partenariats avec les collectivités locales, et à participer activement à cette dynamique de transformation et de progrès.



Il présidait, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le mardi 12 novembre 2024 à Yamoussoukro, l'ouverture officielle de la 4ème édition du Forum de la diaspora ivoirienne coorganisée cette année par le Sénat et le ministère des Affaires étrangères sur le thème « Attractivité des territoires et mécanismes d'appui à la diaspora pour le développement durable de la Côte d'Ivoire ».



« Chers compatriotes de la diaspora, aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire, notre pays, a besoin de vous. Vos compétences et vos expériences sont essentielles pour relever les défis qui se dressent devant nous, pour construire un avenir meilleur pour tous nos concitoyens. Je vous exhorte ainsi à poursuivre vos actions, à continuer à vous investir dans le développement de votre pays et à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et plus prospère ».



Et de poursuivre, « de ce fait, vous êtes aussi nos ambassadeurs et vous contribuez à bâtir une Côte d'Ivoire moderne, innovante et ouverte sur le monde. Votre pays a besoin de vos compétences pour renforcer des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, les nouvelles technologies, les infrastructures et l'éducation ».



Il a assuré de la disponibilité et de l'engagement du président de la République et du gouvernement, à soutenir les projets portés par la diaspora et à travailler à leur pleine intégration dans la vision de développement. Pour la présidente du Sénat, Kandia Kamissoko Camara, ce Forum de deux jours vise à encourager l'investissement de la diaspora, à promouvoir l'entrepreneuriat et à valoriser le capital humain et technologique dont disposent nos compatriotes à l'extérieur.



De son côté, le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Léon Kacou Adom, a révélé que ce sont près 1 240 000 Ivoiriens vivant à l'extérieur qui sont recensés.



Au titre de l'année 2023, a-t-il poursuivi, le flux financier de la diaspora vers la Côte d'Ivoire culminait à environ 1,042 milliard de dollars, soit plus de 640 milliards de FCFA. Ce flux représentait près de 190 milliards de FCFA en 2019 contre 99,5 milliards de FCFA en 2008.