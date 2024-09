Côte d'Ivoire : Inauguration de 12 Collèges de Proximité par la Ministre Mariatou Koné

Lors de cette inauguration, Mariatou Koné a annoncé que la région de Gbèkè bénéficiera également de 28 nouveaux collèges de proximité, dont l'inauguration est prévue prochainement. Cela portera à 40 le nombre total de collèges de proximité, pour un coût global de 113 milliards de FCFA.



Soutien International

L'ambassadeur des États-Unis en Côte d’Ivoire, Jessica Ba Davis, présente lors de la cérémonie, a souligné le soutien financier de son gouvernement à travers le Millennium Challenge Corporation (MCC) et le Millennium Challenge Account (MCA). Elle a salué les initiatives du gouvernement ivoirien et réaffirmé l'engagement des États-Unis à accompagner le secteur de l’éducation en Côte d'Ivoire.



Équipements Modernes

Le collège moderne de Fahié, à l'instar des autres établissements, est équipé de commodités répondant aux standards internationaux. Parmi les infrastructures, on trouve une salle informatique, une cantine communautaire, une salle de repos et un espace dédié aux filles, équipé de kits d’hygiène.



L'ensemble des aménagements a été conçu pour être accessible aux personnes à mobilité réduite, témoignant d'une volonté d'inclusivité dans le système éducatif.



Cette initiative marque une avancée significative dans l'amélioration de l'accès à l'éducation en Côte d'Ivoire et contribue au développement des infrastructures scolaires dans les régions rurales.