Côte d’Ivoire : Korhogo, une destination touristique prometteuse

À l'entrée de la ville se dresse le Stade Amadou Gon Coulibaly. Cette infrastructure accueillera les matchs du groupe E composé des équipes de Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. "Le Stade Amadou Gon Coulibaly est un établissement moderne doté d'une capacité de 20 000 places. Il dispose également d'un parking pouvant accueillir plus de 2 000 véhicules ainsi qu'un héliport", précise Cyriac Yao, directeur du stade.



Outre les installations dédiées à la CAN telles que la Cité CAN et l'hôtel CAN à Korhogo, la ville dispose également d'autres établissements hôteliers qualitatifs. "Grâce à la CAN nous sommes passés de 12 à 50 chambres dans notre hôtel. Nous disposons d'une grande salle de réception, d'une piscine et même d'une salle de jeux. Nous sommes impatients d'accueillir les délégations locales et internationales", confie Ruth Sehe directrice d'un hôtel local.



Korhogo est le chef-lieu dela Région du Poro et offre plusieurs attractions touristiques intéressantes. Le Musée Peleforo Gbon Coulibaly a été rénové afin d'accueillir les visiteurs et leur raconter l'histoire de la ville à travers une variété d'objets. Judicaël Achi, gestionnaire du musée, annonce également l’organisation d'expositions artistiques tout au long de la compétition.



Au Village des Tisserands de Ouaraniéné, tous s'activent pour faire découvrir leur savoir-faire lors de cette compétition sportive majeure en Afrique. "Nous allons montrer aux visiteurs le processus de fabrication des pagnes tissés. Les intéressés repartiront avec de magnifiques créations", se réjouit Mariam Coulibaly, présidente des femmes tisseuses et fileuses de coton de Ouaraniéné.



À Korhogo et dans les villes environnantes, il est possible d'aller à la rencontre des productrices de beurre de karité et visiter une carrière de granit, le Mont Korhogo, les Cases aux Fétichesde Niofoin ainsi que les Collines Jumellesde Boundiali. Enfin, on peut également admirer la Mosquée Centenairede Kouto.



En conclusion,Korhogo se prépare activement pour accueillir dignement cet événement sportif majeur en Afrique. La ville offre un cadre agréable tant pour les fans du football que pour les touristes qui souhaitent découvrir sa riche culture et ses merveilles naturelles.