Côte d’Ivoire : L’application Glovo, qui achète, récupère et livre toute commande au client débarque à Abidjan

Abidjan disposant d’un fort potentiel économique, Glovo va connecter les Ivoiriens à de nouvelles opportunités. Pour ce faire, cette nouvelle application va nouer des partenariats, avec de nombreux établissements. A savoir, les restaurants, les supermarchés, les boulangeries, les boutiques de souvenirs, et en même temps développer un large réseau de livreurs (Glovers) pour transporter les produits.



La plateforme Glovo dispose d’un système algorithme de machine learning qui permet de calculer les trajets et d’attribuer la commande au coursier le plus proche du lieu de saisi, en vue de garantir un délai de livraison optimal.



Signalons que l’application mobile Glovo est une startup espagnole leader de la livraison à la demande. Fondée en 2015 à Barcelone, elle a depuis lors étendu ses opérations dans 3 régions : l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Afrique. Ce service est présent dans 23 pays et plus de 100 villes, dont Paris, Casablanca, Buenos Aires, le Caire, Istanbul et Nairobi.



Chaque mois, ce sont plus de 4 millions de commandes qui sont effectuées sur la plateforme, avec un temps de livraison ne dépassant pas les 32 minutes en moyenne. La Côte d’Ivoire est le 4ème marché africain de Glovo, après le Maroc, l’Égypte et le Kenya,



Cette application multi-catégories et multiservices, dite de deuxième génération (Gen 2), permet de maîtriser toute la chaîne de valeur ,à partir de la prise de la commande.